Пока поставки газа из РФ в Армению приостановлены

С завтрашнего дня Россия временно прекратит газоснабжение армянских потребителей. Несмотря на это, без газа они не останутся.
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