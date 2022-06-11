Конфискованное мыло таможенники Уссурийска передали в детский центр “Надежда”

Конфискованное мыло таможенники Уссурийска передали в детский центр “Надежда”

Несколько коробок туалетного мыла, ввезенного из Китая, передали уссурийские таможенники в детский оздоровительный лагерь "Надежда".

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