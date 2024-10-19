Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора УПЦ

У митрополита Черкасского и Каневского Феодосия диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как на Архангело-Михайловский собор канонической УПЦ в Черкассах напали сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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