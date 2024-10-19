RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Хорошо но маловато будетЦАХАЛ: из Ливана ...
  • Eduard
    Заметьте,и тишина! Европа и Америка упорно незамечаютэтот разюой.Их интересует чем Нвальный питается,не рбижают ли оп...ВОЗ: двое погибли...
  • Лидия Санникова
    И все... А остальные миллионы припеваюче на шее у России?Троих мигрантов л...

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора УПЦ

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора УПЦ

У митрополита Черкасского и Каневского Феодосия диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как на Архангело-Михайловский собор канонической УПЦ в Черкассах напали сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ч
Чужестранка
Приспешники сатаны лютуют!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх