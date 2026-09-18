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Русская Семёрка

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«Ленинградская версия»: что было не так с посмертной маской Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Через два дня, накануне похорон, с его лица сняли посмертную маску — процедуру, которая в те годы была делом почти ритуальным для людей такого масштаба.

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