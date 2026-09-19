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«Не верю в сказку»: Анна Линникова обвинила Валентину Алексееву во лжи и намекнула на спонсоров

«Не верю в сказку»: Анна Линникова обвинила Валентину Алексееву во лжи и намекнула на спонсоров

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова обвинила Валентину Алексееву во лжи. Поводом стали отношения её коллеги по цеху с бизнесменом Ильёй Мительманом, о которых та рассказала публично.

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