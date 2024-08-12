У россиян начали похищать деньги с использованием «Госключа»

Мошенники начали использовать новую многоступенчатую схему обмана с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ», сообщила «Известиям» координатор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Евгения Лазарева.
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