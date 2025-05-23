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Мятежный Винни «Топор» Джонс: как скандальная звезда футбола стал звездой кино

Мятежный Винни «Топор» Джонс: как скандальная звезда футбола стал звездой кино

Все мы хорошо знаем громилу Винни Джонса как актера, особо любимого культовым режиссером Гаем Ричи. Но далеко не всем известно, что до того как начать успешную карьеру в кинематографе, Винни был не менее успешным футболистом.

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