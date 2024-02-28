Биткоин стоит дороже 60 тысяч долларов. Почему криптовалюта стремительно растет?

В среду, 28 февраля, курс биткоина превысил 60 тысяч долларов: это максимум с ноября 2021 года. Цена главной криптовалюты в верхней точке достигала 60 663,93 доллара, что стало рекордным значением более чем за два года.
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