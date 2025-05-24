Проект ПРО Трампа признали неэффективным против России и Китая

Проект противоракетной обороны (ПРО) в космосе «Golden Dome» («Золотой купол») не будет эффективным против России и Китая, заявил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл 24 мая в интервью изданию «Лента.
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