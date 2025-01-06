Хельмут Марко: Если дед – Пике, а отец – Ферстаппен, то у ребёнка будут амбиции

Хельмут Марко: Если дед – Пике, а отец – Ферстаппен, то у ребёнка будут амбицииRed Bull RacingСоветник Red Bull Racing Хельмут Марко уверен, что у ребёнка Макса Ферстаппена и Келли Пике скорее всего будут врождённые данные для того, чтобы стать гонщиком.