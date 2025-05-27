До 2 июля в World of Warcraft: Cataclysm Classic действует 50% прибавка к о...

До 2 июля в World of Warcraft: Cataclysm Classic действует 50% прибавка к опытуКоманда разработчиков классических версий World of Warcraft обьявили о том, что с 27 мая по 2 июля в Cataclysm Classic будет действовать 50% прибавка к опыту “Чудесные странствия”.