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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**До 2 июля в World of Warcraft: Cataclysm Classic действует 50% прибавка к о...

До 2 июля в World of Warcraft: Cataclysm Classic действует 50% прибавка к опытуКоманда разработчиков классических версий World of Warcraft обьявили о том, что с 27 мая по 2 июля в Cataclysm Classic будет действовать 50% прибавка к опыту “Чудесные странствия”.

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