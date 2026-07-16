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Иран поставил условие для возврата к соглашению с США

Иран поставил условие для возврата к соглашению с США

В Иране заявили о готовности вернуться к соглашению с США, но только при условии взаимности. Соответствующее заявление сделал член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани, передает РИА Новости.

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