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Несекретные материалы

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«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

«Я делал это много лет»: Трамп признался, что Путин использует его успешную тактику

После мирных переговоров на высоком уровне в Эр-Рияде в понедельник Белый дом в своем заявлении во вторник заявил, что Украина и Россия взяли на себя обязательство прекратить боевые действия в Черном море.

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