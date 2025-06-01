В рамках учений корабли Балтийского флота отработали артиллерийские стрельбы

В рамках планового учения в акватории Балтийского моря малые противолодочные корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отрабатывая отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников.
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