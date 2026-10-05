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Россия, Китай и США вступили в гонку за ядерные реакторы на Луне

Россия, Китай и США вступили в гонку за ядерные реакторы на Луне

www.globallookpress.com/Armando Arorizo/Keystone Press Agency Россия и Китай намерены реализовать проект по доставке на Луну компактного ядерного реактора к 2036 году, что вызывает обеспокоенность западных ученых из-за возможной космической гонки вооружений.

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