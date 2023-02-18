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МК: Стали известны планы Вашингтона по Украине после завершения спецоперации

МК: Стали известны планы Вашингтона по Украине после завершения спецоперации

Конгрессмен-демократ Адам Смит из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США заявил, что Белый дом планирует поставлять военную технику Киеву как во время, так и после завершения российской спецоперации на Украине.

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