МК: Стали известны планы Вашингтона по Украине после завершения спецоперации

Конгрессмен-демократ Адам Смит из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США заявил, что Белый дом планирует поставлять военную технику Киеву как во время, так и после завершения российской спецоперации на Украине.
Конгрессмен-демократ Адам Смит из комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США заявил, что Белый дом планирует поставлять военную технику Киеву как во время, так и после завершения российской спецоперации на Украине.
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