Праздники для ярких моментов ➡️ В России отмечают День республики Татарстан, а в мире — Международный день жертв насильственных исчезновений и Международный день китовой акулы.
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Праздники для ярких моментов ➡️ В России отмечают День республики Татарстан, а в мире — Международный день жертв насильственных исчезновений и Международный день китовой акулы.