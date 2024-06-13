«На Евро бы пошумели». Аленичев — о сборной России

Дмитрий Аленичев убежден, что сборная России показала бы достойный результат на Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России, «Спартака», «Ромы» и «Порту» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о том, как бы на Евро-2024 выглядела команда России, если бы имела возможность выступить на турнире.