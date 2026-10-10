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Пригода: Корнев — феномен мирового плавания, но не хочу заранее вешать на него олимпийские медали

Пригода: Корнев — феномен мирового плавания, но не хочу заранее вешать на него олимпийские медали

Российский пловец Кирилл Пригода назвал соотечественника Егора Корнева феноменом мирового плавания. «Егор — просто феномен мирового плавания, я считаю! Очень рад, что у него всё получается.

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