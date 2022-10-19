В Евросоюзе хотят ввести девятый пакет санкций против России

Интернет-издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС сообщило, что некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых санкций в отношении России после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине.
Интернет-издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС сообщило, что некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых санкций в отношении России после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине.
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