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Слишком известные для коммуналки: 10 советских звезд, которых мы так и не увидели в «Покровских воротах»

Слишком известные для коммуналки: 10 советских звезд, которых мы так и не увидели в «Покровских воротах»

Культовая комедия «Покровские ворота» могла выйти с совсем другим актерским составом. Режиссер Михаил Козаков изначально присматривался к советским звездам первой величины, но в итоге утвердил менее известных на тот момент артистов.

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