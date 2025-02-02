БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп поменял название Мексиканского залива на Американский точно не из сумасбродства

Трамп поменял название Мексиканского залива на Американский точно не из сумасбродства

Президент США, играя риторикой, отрабатывает деньги нефтяных гигантов Георгий Смирнов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом снижение цен на нефть, подчеркнув, что это бы привело к завершению конфликта между Россией и Украиной.

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