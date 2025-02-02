Трамп поменял название Мексиканского залива на Американский точно не из сумасбродства

Президент США, играя риторикой, отрабатывает деньги нефтяных гигантов Георгий Смирнов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом снижение цен на нефть, подчеркнув, что это бы привело к завершению конфликта между Россией и Украиной.