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ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

О генерале Попове и не только В общем, я не поленился и смотался попить чайку с человеком из МО. Москва - удобно.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Какая  разница, публично  это было и непублично. Судя по всему  это было по делу.  И это главное.   А Ваш характер понятен. Вы тут же донесли на Гурулева. Закалка видна.   как это  Вы исключили порядочность из  своих сообщений.  Вам так удобно?
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8 час.
Сергей Васильев
&quot;Недовольство, разумеется, на самом деле имеет место – но важно понимать, ... кто воспользуется этим проявлением недовольства.&quot; - Швондер тут же и воспользовался - не нужны те, кто воюет, а не просиживает штаны в генералитете
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5 час.
Николай Астафьев
👍
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4 час.

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