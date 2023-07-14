ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА

Ольга Каширина

Какая разница, публично это было и непублично. Судя по всему это было по делу. И это главное. А Ваш характер понятен. Вы тут же донесли на Гурулева. Закалка видна. как это Вы исключили порядочность из своих сообщений. Вам так удобно?