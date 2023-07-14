О генерале Попове и не только В общем, я не поленился и смотался попить чайку с человеком из МО. Москва - удобно.
ПО РУССКОЙ АРМИИ ВЫСТРЕЛИЛИ ИЗ ГОСДУМЫ: ПРАВДА И ДОМЫСЛЫ ОБ ОТСТАВКЕ ГЕНЕРАЛА ПОПОВА
Комментарии
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Ольга Каширина
Какая разница, публично это было и непублично. Судя по всему это было по делу. И это главное. А Ваш характер понятен. Вы тут же донесли на Гурулева. Закалка видна. как это Вы исключили порядочность из своих сообщений. Вам так удобно?
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8 час.
Сергей Васильев
"Недовольство, разумеется, на самом деле имеет место – но важно понимать, ... кто воспользуется этим проявлением недовольства." - Швондер тут же и воспользовался - не нужны те, кто воюет, а не просиживает штаны в генералитете
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5 час.
Николай Астафьев
👍
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4 час.
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