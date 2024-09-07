Юрист Виноградов: военнослужащие в России имеют право на получение служебного жилья

Граждане могут претендовать на комплекс льгот Военнослужащие в России могут претендовать на комплекс льгот - среди них право на получение служебного жилья, компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), бесплатная юридическая помощь и другие, рассказал РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.