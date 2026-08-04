За полгода омские рестораны выручили 31 млрд рублей. В июне, по данным Омскстата, оборот местных заведений общепита составил 5,6 млрд.
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За полгода омские рестораны выручили 31 млрд рублей. В июне, по данным Омскстата, оборот местных заведений общепита составил 5,6 млрд.
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