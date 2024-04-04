Реконструкцию детской поликлиники в Ховрине планируют завершить осенью

Реконструкцию детской поликлиники на ул. Флотская планируется завершить осенью 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ в детской городской поликлинике №133, филиал №1, в Ховрино.
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