Басурин заявил, что жители Мариуполя могут покинуть город до 2 марта

Для жителей Мариуполя будут открыты два гуманитарных коридора. Об этом во вторник, 1 марта, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, комментируя ход спецоперации России в Донбассе.
Для жителей Мариуполя будут открыты два гуманитарных коридора. Об этом во вторник, 1 марта, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин, комментируя ход спецоперации России в Донбассе.
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