В Пермском крае сотрудники полиции вернули домой потерявшегося инвалида

В морозный вечер конца декабря, когда температура была много ниже нуля, наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России «Карагайский» в составе капитана полиции Михаила Вьюгова и лейтенанта полиции Максима Астапова патрулировал закрепленный за ним участок.