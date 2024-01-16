В Пермском крае сотрудники полиции вернули домой потерявшегося инвалида

В морозный вечер конца декабря, когда температура была много ниже нуля, наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отдела МВД России «Карагайский» в составе капитана полиции Михаила Вьюгова и лейтенанта полиции Максима Астапова патрулировал закрепленный за ним участок.
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