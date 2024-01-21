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Позитив для оптимистов

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Уже ни для кого не секрет, что женщины в ВСУ служат не только парамедиками, связистами и поварами, но и стрелками, гранатомётчиками и даже командирами натовских "Бредли".

Уже ни для кого не секрет, что женщины в ВСУ служат не только парамедиками, связистами и поварами, но и стрелками, гранатомётчиками и даже командирами натовских "Бредли".

ФОТО: WEDMOMENTS.STOCK/NATALIIA MARTSENIUK/SERHII.SURAVIKIN/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ ВМЕСТО КРУЖЕВНЫХ ТРУСИКОВ – КАМУФЛЯЖ: БОЙЦЫ "АХМАТА" СТОЛКНУЛИСЬ В КРЫНКАХ С ЖЕНСКОЙ РОТОЙ Уже ни для кого не секрет, что женщины в ВСУ служат не только парамедиками, связистами и поварами, но и стрелками, гранатомётчиками и даже командирами натовских "Бредли".

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