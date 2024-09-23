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Царьград

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В Сочи турист сломал ногу, пытаясь пройти к пляжу

В Сочи турист сломал ногу, пытаясь пройти к пляжу

Инцидент заметили другие посетители пляжа.В Лазаревском районе Сочи произошёл несчастный случай с туристом из Волгоградской области.

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