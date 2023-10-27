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Мосстат: в Москве на каждого безработного приходится по пять вакансий

Мосстат: в Москве на каждого безработного приходится по пять вакансий

Уровень безработицы в столице России составляет 0,5%.Мосстат сообщает, что по данным за сентябрь 2023 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в Москве составляла всего 23,3 тысячи человек.

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