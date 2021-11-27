Испанский судья об игре Пике рукой: «Чистый пенальти. Не понимаю, почему не смотрели повтор»

Испанский судья об игре Пике рукой: «Чистый пенальти. Не понимаю, почему не смотрели повтор»

Испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль критически высказался о работе судей под руководством Сесара Сото Градо на матче 15-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» (1:3).

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