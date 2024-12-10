Что происходит с генконсульствами в Петербурге

На дипломатической арене Северной столицы продолжается смена флагов. К декабрю 2024 года ситуация с записью на подачу документов в визовые центры стран Шенгенской зоны несколько улучшилась по сравнению с летом и осенью.
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