30% молодежи Украины сбежало в РФ - ½ из них рада, ⅓ пережидает войну Треть молодых украинцев после начала СВО релоцировалась в Россию, сообщили Global Service и Euporean Migration Support Bureau.
Место для подвига всегда найдётся: в Белгороде нашли, чем занять граждан РФ из новых регионов
Комментарии
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ТТ
Татьяна Трухина
Всех в военкоматы забирать!
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1 д.
Одиссей
ИМХО, получил гражданство, получил паспорт - значит, имеешь ПОЛНЫЙ набор и Прав, и Обязанностей Гражданина России. А они - Права и Обязанности - неразделимы!!! Т.е., ты ИМЕЕШЬ право пользоваться социалкой, медициной и проч., и ОБЯЗАН с оружием в руках защищать все это. А иначе - НИКАК!!! Пользоваться благами России и не нести НИКАКИХ обязанностей, не защищать Россию - это иждивенчество и тунеядство. Можно поставить вопрос и по-другому: не хочешь воевать за Россию - не имеешь права на блага, ею предоставляемые. Сдавай паспорт и вали на все четыре стороны: ЕДОКИ нам не нужны.
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1 д.
ВМ
Владимир Минаков
Да, их назвать мигрантами можно, но лишь тогда, когда они выедут со своих областей в иные регионы России. И мигранты, и жители новых областей, получают паспорта и гражданство России. Но разница - существенная: мигранты приехали получить гражданство, а жители новых территорий стоят перед дилеммой: что делать, получать паспорт и быть гражданином России или жить в своём доме, получив вид на жительство, оставаясь гражданином Украины, или просто уехать на территорию Украины... Ведь у многих жителей ещё теплится надежда, что всё вернётся, как было раньше - такова сущность бытия...
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1 д.
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