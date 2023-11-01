Место для подвига всегда найдётся: в Белгороде нашли, чем занять граждан РФ из новых регионов

Одиссей

ИМХО, получил гражданство, получил паспорт - значит, имеешь ПОЛНЫЙ набор и Прав, и Обязанностей Гражданина России. А они - Права и Обязанности - неразделимы!!! Т.е., ты ИМЕЕШЬ право пользоваться социалкой, медициной и проч., и ОБЯЗАН с оружием в руках защищать все это. А иначе - НИКАК!!! Пользоваться благами России и не нести НИКАКИХ обязанностей, не защищать Россию - это иждивенчество и тунеядство. Можно поставить вопрос и по-другому: не хочешь воевать за Россию - не имеешь права на блага, ею предоставляемые. Сдавай паспорт и вали на все четыре стороны: ЕДОКИ нам не нужны.