Житель Джанкоя, являвшийся членом избирательной комиссии с правом голоса, принёс извинения за оскорбления в соцсетях Президента РФ и критику, высказанную в адрес МО РФ.
Житель Джанкоя оскорбил Путина в соцсетях и поплатился
Комментарии
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Владимир Петров
Будьте снисходительны к брюзге-маразматику... Если он жмот, то его зело опечалит штрафик тыс. на 100...
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19 час.
я я
МРАЗОТА !!! а сколько таких в криму!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Таких глистов много по России! Травить надо разом,чтобы не расползались
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2 час.
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