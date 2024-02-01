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Крымское информационное агентство

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  • Вовладар Даров
    Таких глистов много по России! Травить надо разом,чтобы не расползалисьЖитель Джанкоя ос...
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    МРАЗОТА !!! а сколько таких в криму!Житель Джанкоя ос...
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    Да выслать таких нафиг из России. Мрази сраные.Житель Коктебеля,...

Житель Джанкоя оскорбил Путина в соцсетях и поплатился

Житель Джанкоя оскорбил Путина в соцсетях и поплатился

Житель Джанкоя, являвшийся членом избирательной комиссии с правом голоса, принёс извинения за оскорбления в соцсетях Президента РФ и критику, высказанную в адрес МО РФ.

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Комментарии
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Владимир Петров
Будьте снисходительны к брюзге-маразматику... Если он жмот, то его зело опечалит штрафик тыс. на 100...
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19 час.
я я
МРАЗОТА !!! а сколько таких в криму!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Таких глистов много по России! Травить надо разом,чтобы не расползались
Ответить
2 час.

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