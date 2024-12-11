Дети дьявола: каких младенцев церковь отказывалась крестить

Крещение всегда занимало особое место в жизни каждого русского, являясь одним из важнейших обрядов. Несмотря на то, что оно считалось обязательным, нередко встречались ситуации, когда обряд по тем или иным причинам откладывался.
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