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Царьград

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Оскар Кучера выступит в Кургане с лекцией об искусстве 8 сентября

Оскар Кучера выступит в Кургане с лекцией об искусстве 8 сентября

8 сентября в Кургане Оскар Кучера, известный по сериалу «Солдаты», выступит с лекцией «Общий язык искусства: что объединяет народы России».

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