МОК предложил спортсменам бойкотировать Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге и Москве

Альтернативная Олимпиада "нарушает рекомендации по санкциям в отношении спорта России"Отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года, призвал спортивные федерации Международный олимпийский комитет.
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