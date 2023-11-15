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МОК предложил спортсменам бойкотировать Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге и Москве

МОК предложил спортсменам бойкотировать Всемирные игры дружбы в Екатеринбурге и Москве

Альтернативная Олимпиада "нарушает рекомендации по санкциям в отношении спорта России"Отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в Екатеринбурге и Москве в сентябре 2024 года, призвал спортивные федерации Международный олимпийский комитет.

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