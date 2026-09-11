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В Госдуме предлагают закрыть посольство Британии в Москве из-за угрозы провокации

В Госдуме предлагают закрыть посольство Британии в Москве из-за угрозы провокации

Провокация Киева против британского посла в Москве могла бы привести к масштабным последствиям, подобным тем, которые произошли после убийства в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшего поводом к началу Первой мировой войны.

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