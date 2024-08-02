Зенитчики уничтожили разведывательный дрон ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск «Центр» ликвидировали разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило обеспечить подразделения Армии России воздушным прикрытием на авдеевском направлении.
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