Немного информации о "журналисте-неудачнике" Такере Карлсоне, который "продался" Путину: NWC: Состояние Такера Карлсона составляет более 370 миллионов долларов.
"Журналист-неудачник" Такер Карлсон
Комментарии
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Леопольд Счастливый
чудик еще тот.........удивился, что цены в москве в 4 раза ниже чем в сша. и это говорит журналист?! а зарплатам нашим он не удивляется?
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15 час.
Николай Николаевич
А зачем ему твоя зарплата? Он себе достаточно заработал.
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11 час.
Семенков Александр
Красавчик! Всём нос утер!
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5 час.
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