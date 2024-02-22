ТМХ отправил на Сахалин восемь пассажирских вагонов с местами для сидения

Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ТМХ) по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) передал АО «Пассажирская компания «Сахалин» 8 пассажирских вагонов локомотивной тяги с местами для сидения, которые используются для межрегионального и пригородного сообщения.