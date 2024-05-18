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Петербургский дневник

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Минобороны РФ сообщило о террористической атаке c применением авиационных бомб Hammer и противорадиолокационных ракет HARM

Минобороны РФ сообщило о террористической атаке c применением авиационных бомб Hammer и противорадиолокационных ракет HARM

Над территорией Белгородской области Министерство обороны России сообщило о попытке Украины совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам в Белгородской области.

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