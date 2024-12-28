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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Барсе» верят, что Ямаль восстановится к Суперкубку Испании

Вингер получил травму голеностопа 15 декабря в матче с «Леганесом» (0:1) и не смог принять участие в игре против «Атлетико».

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