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Татар-информ

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На избирательных участках в РТ работают более 1000 пунктов вакцинации от гриппа

На избирательных участках в РТ работают более 1000 пунктов вакцинации от гриппа

На избирательных участках в РТ развернуто 1053 пункта вакцинации от гриппа. На них дежурят 836 медицинских бригад.

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