Брак между двоюродными родственниками: чем на самом деле это опасно

Почему исчезли такие известные королевские династии, как Габсбурги или Бурбоны? Любой, кто хоть мало-мальски интересовался данной темой, без запинки ответит: из-за кровного смешения браков в течение столетий, что привело к вырождению рода – многие потомки известных монарших фамилий рождались олигофренами.