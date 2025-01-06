Брак между двоюродными родственниками: чем на самом деле это опасно

Почему исчезли такие известные королевские династии, как Габсбурги или Бурбоны? Любой, кто хоть мало-мальски интересовался данной темой, без запинки ответит: из-за кровного смешения браков в течение столетий, что привело к вырождению рода – многие потомки известных монарших фамилий рождались олигофренами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии