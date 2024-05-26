Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Министр обороны должен быть НЕ военным с солдата по маршала, а АДМИНИСТРАТОРОМ, понимающим основные и главные задачи ..."Флаг ему в руки....
  • Олег Самойлов
    Вот насчет гражданина Жукова - это вообще кадр еще тот! Вор, мародер, бабник, хам, но уж КАКОЙ убийца - это вообще сл..."Флаг ему в руки....
  • Олег Самойлов
    Насколько я помню, то гражданина Руцкого не особо-то и в Афганистане уважали!  А сейчас ему просто край как необходим..."Флаг ему в руки....

Ихтамнеты - таки попались

Ихтамнеты - таки попались

Тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона взяли в плен в селе Клешеевка – СМИ. Российские военные в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики захватили тяжелораненого инструктора Французского иностранного легиона.

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