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Царьград

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Возвращение "под прикрытием": Западные бренды рвутся обратно в Россию

Возвращение "под прикрытием": Западные бренды рвутся обратно в Россию

В России решено развивать новую сеть магазинов с товарами от Adidas и Reebok.Не успели иностранные компании сбежать из России, как часть из них уже возвращается обратно, не желая мириться с потерей огромного рынка.

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