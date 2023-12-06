Возвращение "под прикрытием": Западные бренды рвутся обратно в Россию

В России решено развивать новую сеть магазинов с товарами от Adidas и Reebok.Не успели иностранные компании сбежать из России, как часть из них уже возвращается обратно, не желая мириться с потерей огромного рынка.
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