Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Ванидовская
    Какая она умница. Расшелкала этих уродов на раз. И доступным для всех языком. Вот уж истина: Кто ясно мыслит, ясно из...А ведь Чубайса пр...
  • В С
    Только в нашей стране .Спасибо – не надо...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    СлушаЙ ТЫ, хохлобот, это ТЫ - "неспешный пидор или торопливый вафлесос", посмотрела твой аккаунт, прокололся, как и в...Украинец курсивом...

Байден запретит поставки ИИ-чипов в Россию: что ответила NVIDIA.

Байден запретит поставки ИИ-чипов в Россию: что ответила NVIDIA.

Джо Байден намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта, включая продукцию Nvidia, с целью усилить контроль над передовыми технологиями и ограничить доступ Китая, России и других стран к американским технологиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Ну может наши наконец начнут делать что-то сами. Конечно это труднее, чем станки и целые заводы на металлолом резать и строить пенопластовые человейники.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх