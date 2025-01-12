Байден запретит поставки ИИ-чипов в Россию: что ответила NVIDIA.

Джо Байден намерен ввести дополнительные ограничения на экспорт чипов искусственного интеллекта, включая продукцию Nvidia, с целью усилить контроль над передовыми технологиями и ограничить доступ Китая, России и других стран к американским технологиям.
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