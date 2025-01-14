Сделка об освобождении израильских заложников близка к завершению — WP

Переговорщики добились прогресса в достижении соглашения об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа и обеспечит прекращение огня между ХАМАС и Израилем, со ссылкой на представителей участников переговорного процесса 14 января сообщает Washington Post.
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